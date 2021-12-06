「天宮課堂」12月9日15：40在中國太空站開講，中國載人航天工程辦公室公布當天的課程表。（央視新聞）

據中國載人航天工程辦公室消息，「天宮課堂」第一課定於12月9日15點40分開始，神舟十三號太空人翟志剛、王亞平、葉光富將在中國太空站進行太空授課。中央廣播電視總台將進行全程現場直播。

本次太空授課活動將採取天地互動方式進行，在中國科技館設置地面主課堂，在廣西南寧、四川汶川、香港、澳門設置地面分課堂。屆時3名太空人將在軌介紹展示中國太空站工作生活場景，演示微重力環境下細胞學實驗、物體運動、液體表面張力等現象，並與地面課堂進行實時交流，傳播載人太空知識，激發廣大青少年對科學的興趣。