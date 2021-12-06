金門縣府推出369旅遊振興專案，受到遊客的熱烈歡迎。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府拚觀光，推出369旅遊振興專案，今起加開尚義機場旅遊振興券兌換櫃台，首日就有逾600人領取，至今發放總數已超過5萬份。觀光處歡迎遊客跨海來玩，有機會還可抽中每面重10公克，以金門特有保育類動物水獺和「麟洋配」為主題的限定版紀念金牌。

觀光處說明，縣府在疫情趨緩後搶先推出「金門369旅遊振興」活動，活動期間每位來金遊客可獲得300元旅遊振興券與1瓶防疫酒精，總共有6萬6000份，還有機會抽中99.9％以金門觀光大使水獺「阿特」結合奧運金牌選手「麟洋配」為設計圖案的純金金牌，共40面，每面重10公克。

觀光處長丁健剛指出，縣府今起在縣定古蹟「清總兵署」外，再於尚義機場旅遊服務中心加開旅遊振興券兌換櫃台，讓旅客一踏進金門的大門，就感受到滿滿的好客和人情味，首日逾600人領取，讓發放總數一下突破5萬份。

縣府說明，即日起尚義機場發放櫃台的服務時間與總兵署同為活動期間（2021年11月1日起至2022年4月30日止，或發完為止）每日上午8時30分至下午5時30分。

凡符合資格之遊客及返金鄉親憑身分證件及登機證即可兌領300元旅遊振興券1份及防疫酒精1瓶，活動期間每人限領1次，領取後即可獲得抽金牌之資格，將於活動結束後擇期抽出40位幸運得主。

相關活動資訊可掃描櫃檯上QR CODE，連結至「金門行動旅服」PWA系統，或上〈金門觀光旅遊網〉、〈2021金門369來金旅遊送旅遊振興券、抽金牌活動官網〉查詢。