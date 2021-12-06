索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在國會不信任案投票中，贏得32名國會議員支持，15名議員反對的情況倖免。他指責反對黨發動的政治動亂背後有台灣介入。

路透社報導，蘇嘉瓦瑞在任內選擇與中國大陸建交，理由是大陸能提供索羅門更多的經濟緩助，不過該國的經濟持續低彌，民眾不滿情緒轉變成抗議，幾星期前多個島嶼發生反政府動亂，衝突中造成4人死亡，數十座建築物被搶劫和縱火事件。

抗爭最嚴重的馬萊塔省(Malaita Province），是索羅門群島面積最大且人口最多的省份，馬萊塔抱怨中央政府忽視民意，也反對蘇嘉瓦瑞拋棄中華民國改承認PRC。

索羅門群島在1983年起，與中華民國有正式外交關係，但是在2019年，蘇嘉瓦瑞總理宣布與中華民國政府斷交。但許多民眾與非政府民間組織仍懷念與中華民國的關係，其中又以馬萊塔省的表態最強烈。

星期一的不信任案投票，成為抗爭事件的對決，由於擔心投票結果可能引發更多暴力事件，索羅門主要港口霍尼亞拉港(port of Honiara)暫時關閉，來自澳洲、斐濟、紐西蘭和巴布亞紐幾內亞200多名支援軍警，也處於戒備狀態。

蘇嘉瓦瑞從2006年開始擔任總理，其間3下4上，遇過好幾次不信任案而下台，這一次算是驚險通過。

中華民國否認介入索羅門內政。

蘇嘉瓦瑞強調，中國大陸是一個經濟強國，並補充說各省與其他國家建立外交關係是非法的，他警告的對象就是馬萊塔省。

發動不信任案的反對黨領袖馬修•威爾(Matthew Wale)則認為「蘇嘉瓦瑞成了外國勢力買辧」，並指責他拿大陸的資金，來支撐他的政治實力。

威爾說，索羅門群島人民對醫療保健不足、優質土地被外國人佔領，伐木公司凌駕於當地利益感到憤怒。