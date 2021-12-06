全球晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀周一(6日)出席司法院趨勢講堂演講，並以以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題分享在半導體產業的經歷，其中再度提到英特爾執行長Pat Gelsinger，認為想要在5年內將英特爾帶領回盛況相當困難。

張忠謀先前在台灣玉山科技協會20周年慶祝大會暨論壇就提到，早在2015年，Pat Gelsinger當時還在VMware工作，就對他印象深刻。張忠謀回憶，Pat Gelsinger曾給張忠謀寫信，然後來台灣看他，並花了15分鐘就解釋VMware是什麼公司，認為Pat Gelsinger是個人才。張忠謀也評論Pat Gelsinger，5年前這傢伙就很有點不客氣，現在對TSMC(台積電)也很不客氣，所以現在也不過是以其人之道還其人之身。

至於在今年演講，張忠謀提到，Pat Gelsinger近期不斷對台積電與台灣說壞話，主要是台積電是英特爾競爭對手。張忠謀表示，英特爾有個規定，65歲就要退休，Pat Gelsinger只剩下5年機會，他不認為能把英特爾拉回盛況，至於一直說台積電壞話，就是因為要搶美國政府補助，目前美國政府的錢匯有一部分給當地製造商，台積電設廠是川普政府邀請過去的，也會領到補貼，只是Pat Gelsinger想要更多一些。

張忠謀表示，2015年與Pat Gelsinger談論後就覺得他有點東西，接著就談英特爾，Pat Gelsinger透露他非常懷念老的英特爾，雙方談論1小時，光懷舊就花了45分鐘。

英特爾今年宣布重返晶圓代工業務，並斥資200億美元在美國亞利桑那州設立2座晶圓廠，用以生產先進製程，今年9月Fab 52/Fab 62廠舉行動工儀式，日前也已發表第12代Core-I 處理器，並採用10奈米 Enhanced SuperFin正名的Intel 7製程，未來5年推出5個新世代晶片製程技術，並宣布將原本的10 奈米 Enhanced SuperFin正名為Intel 7，原先的7奈米正名為Intel 4，之後分別為Intel 3、Intel 20A、Intel 18A 等。

至於Pat Gelsinger稱台灣不安全，張忠謀反問加州也有地震，若是爆發第三次世界大戰，全球也沒有一個地方躲得掉。