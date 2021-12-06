經中國國務院批准，中國以綜合物流作為主業的新央企——中國物流集團有限公司(以下簡稱「中國物流集團」)今天（6日）正式揭牌成立。

據人民網報導，新組建的中國物流集團，由原中國鐵路物資集團有限公司與中國誠通控股集團有限公司物流板塊的中國物資儲運集團有限公司、華貿國際物流股份有限公司、中國物流股份有限公司、中國包裝有限責任公司4家企業整合而成，是國務院國資委直接監管的又一家股權多元化中央企業。

中國物流集團同步引入中國東方航空集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、招商局集團有限公司作為戰略投資者，形成戰略協同。目前中國物流集團的股權結構為：中國國務院國資委和中國誠通控股集團有限公司持股比例相同，為38.9％；3家戰略投資者持股比例分別為10％、7.3％、4.9％。

中國國資委相關負責人表示，組建中國物流集團，是著眼大陸國有經濟布局優化和結構調整，對中央企業物流業務實施專業化整合，推動中國物流業高質量發展的一項重要舉措和實際行動。

目前，新組建的中國物流集團擁有600多個分支機構，經營網點遍布大陸國內30個省(市、區)及海外五大洲，擁有鐵路專用線120條，期貨交割倉庫42座，整合專業公路貨運車輛近300萬輛，在國際物流市場具有顯著競爭優勢。

中國物流集團相關負責人表示，中國物流集團將以「促進現代流通、保障國計民生」為己任，着力發展供應鏈物流、民生物流、特種物流、危險品物流、工業物流、應急物流、冷鏈物流、軍民融合物流、國際跨境物流等，涵蓋倉儲、運輸、配送、包裝、多式聯運、國際貨代、期貨交割、跨境電商、國際貿易、物流設計、供應鏈管理、加工製造、科技研發、電子商務等綜合物流服務各種業態。