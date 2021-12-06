新北市消防局「2022新北消防形象月曆」6日在新北市政府舉辦發表會。（王揚傑攝）

新北市消防局「2022新北消防形象月曆」6日在新北市政府舉辦發表會。（王揚傑攝）

新北市消防局「2022新北消防形象月曆」6日在新北市政府舉辦發表會。（王揚傑攝）

新北市消防局「2022新北消防形象月曆」6日在新北市政府舉辦發表會，新北市議員江怡臻和市府副發言人戴湘儀配合消防猛男演出。（王揚傑攝）

新北市消防局「2022新北消防形象月曆」6日在新北市政府舉辦發表會，現場票選最佳健美先生。（王揚傑攝）

新北市消防局猛男月曆邁入第14年，最新版2022年月曆今（6）日在新北市政府舉辦發表會，各月分代言人除展現健美體魄，也帶來個人才藝；為刺激義賣買氣，市長侯友宜親自主持拍賣，1本由侯友宜親筆簽名的月曆，經過激烈競標，最終以30萬元高價落槌賣出，氣氛炒熱到最高點。

活動現場同時舉辦義賣及拍賣，12本有侯友宜簽名的月曆，以2萬元價格義賣，迅速被搶購一空；隨後侯友宜現場再簽名1本月曆進行拍賣，從2萬元底價不斷飆升，氣氛熱烈緊張，最後由品勛科技公司總經理鄭文榮以30萬元得標，拍賣所得將全數贈予新北市動保處。

新北市消防局表示，消防月曆遴選局內外勤優秀人員參與形象代言拍攝，其中消防人員劉家權曾搶救中國化學合成高儲槽受困者，利用繩索垂降順利救出1名民眾；陳振瑋參加總統盃健身健美錦標賽榮獲冠軍；張仁誠於新北消防發爾麵發布宣傳海報及結合社群網路開箱文話題，觸及人數高達230萬人。

今年度特別與動物保護防疫處及經濟發展局等跨機關合作，各自提供100份月曆作獎品，除作為防災宣導品外，同時也推廣領養代替購買及新北振興加倍奉還登錄發票活動。

此外，今年消防月曆與全家便利商店合作販售，售價皆為新臺幣119元，取自諧義119報案專線，消費者可透過「全家」app中的「隨買預約取」功能購入，除可提供A地購買，B地取貨的方式外，還可藉由「轉贈」功能當作耶誕禮物致贈給親朋好友。

侯友宜表示，今年月曆販售的方式可用家樂福APP，然後分享給親朋好友，用這樣的方式擴大消防月曆，大家一起做愛心，除了做愛心以外，最重要期待消防專業救災跟愛心結合，守護新北市民的安全。