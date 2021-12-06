中共總書記習近平6日主持召開中央政治局會議，會上分析研究2022年經濟工作，習近平強調，2022年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，保持經濟運行在合理區間。宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。由於擘劃下年度經濟政策的中央經濟工作會議將在12月召開，本次政治局會議的內容，也被視為中央經濟工作會議的「前哨站」，由此可探知接下來的財經政策方向。
新華社報導，習近平表示，要堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。
會議並強調，2022年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力。微觀政策要激發市場主體活力。要強化智慧財產權保護。結構政策要著力暢通國民經濟迴圈，提升製造業核心競爭力。
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