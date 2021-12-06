不再燒錢 國建以18.46億元脫手台灣之星股票 19:442021/12/06 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 建築業龍頭老大哥國建（2501）今（6）日公告，處分台灣之星電信普通股，交易數量為19.5萬張，易手給頂安開發公司，每股交易價格為9.47元，總交易金額共18.46億元。 國建表示，處分台灣之星股票之後，預計將產生損失1.04億元。 遠見高峰會 第一線地方創生者期盼「讓台灣不再有偏鄉」 通膨暗潮洶湧 惟市場與政府兩股力量相乘 可穩定人心 高房價壓不住 非都會區每坪瘋漲逾3字頭 多元信託系列報導－善用孳息他益信託 財富傳承利器 #國建 #台灣之星 #處分 #燒錢 #脫手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯準會轉鷹 美元定存戰開打 04:102021/12/06 生活新聞 台指期 轉為正價差 04:102021/12/06 證券．權證 雙11還不夠 台灣之星「激省雙12」再衝滲透率 15:182021/12/06 財經 台灣之星「激省雙12」登場 最新5G旗艦下殺0元 12:522021/12/06 財經 LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站 女子組黃于嫣成功衛冕 19:512021/12/06 體育 移人皮箱！ 來屏東聽新住民說故事 19:112021/12/06 寶島 大立光11月營收 創今年次高 04:102021/12/06 財經要聞 遠傳friDay購物保健開館慶下殺2.6折 推12元限時搶 12:442021/12/06 財經 JERA捷熱能源首次參與智慧能源週 分享零碳排策略新觀點 10:332021/12/06 財經 財經熱門新聞 林秉樞無業戶頭竟擁2300萬元？ 永豐銀行回應了 - 財經 航運、鋼鐵陣痛期過了？這2檔才能追 散戶別選錯 - 財經 5年超車台積電？ 英特爾CEO野心太大 張忠謀曝最終結局 - 財經 力積電掛牌首日 外資賣聯電、台積電 大買5檔這類股 - 財經 蘋果被狙擊！iPhone供應鏈傳雜音 明年出貨遭爆大反轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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