建築業龍頭老大哥國建（2501）今（6）日公告，處分台灣之星電信普通股，交易數量為19.5萬張，易手給頂安開發公司，每股交易價格為9.47元，總交易金額共18.46億元。

國建表示，處分台灣之星股票之後，預計將產生損失1.04億元。

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