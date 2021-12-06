德國萊茵集團（RWE）6日宣布，將在新竹、台中及彰化沿岸開發全新浮動式與固定式離岸風電計畫，提出5風場設置計畫，並且與亞泥合作，繼續開發竹風風場。

RWE萊茵集團和亞洲水泥將擴大策略夥伴關係，共同推動台灣離岸風電發展。根據資料顯示5風場及裝置容量分別為900MW新風、950MW萊風、2.5GW海安、600MW萊中、900MW彰風，將投入離岸風電第三階段選商。

RWE萊茵再生能源離岸風電亞太區總經理Jens Orfelt表示，RWE致力於為台灣的再生能源目標貢獻心力。鑒於我們在浮動式風力發電居於領先地位，加上20年來RWE萊茵集團安全、準時且在預算內完成多項離岸風電計畫的開發經驗，RWE在離岸風電之供應綠電方面具有絕佳的優勢。透過與亞泥的合作，我們將放眼多項離岸風電新計畫，進一步鞏固我們在亞太區的再生能源版圖，並奠定在台灣長期投資的基礎。