台灣美食包羅萬象，就算想吃異國料理也是很方便，有民眾認為每次談到要吃泰式料理，家人或朋友都會直覺想到「瓦城」，而且每次點的菜也差不多，讓他好奇有沒有內行人最推薦的菜色。

原PO在PTT八卦板發文指出，泰式餐廳瓦城的料理雖然偏台灣人口味，但每次約吃泰式料理時，都會變成家人或朋友的首選，笑說都懷疑自己被下咒了，不過原PO也說，每次點的大概都是相同菜色，好奇「有沒有瓦城內行人要點什麼最內行的掛？」

貼文引起網友熱議，許多人都提及月亮蝦餅，「月亮蝦餅又厚又好吃」、「蝦餅、打拋牛、蝦醬高麗菜」、「咖哩雞、月亮蝦餅，每次必點」、「月亮蝦餅品質超穩定，不像有時候去吃路邊泰式料理薄厚不一，有時候還會炸太乾」。

有人則建議可點綠咖哩椰汁雞，超下飯吃法才過癮，「你點一道綠咖哩，白飯無限續，夠你吃」、「綠咖哩椰汁雞裡面加的是長豆，很特別，好吃」。另外還有一派網友必點泰式奶茶，「泰奶去買泰國紅茶回來用，喝到不想喝」、「泰奶啦，還要全糖才會爽」。

但也有網友認為瓦城口味太偏台灣味，與傳統泰菜有距離，「內行就不去瓦城了吧」、「內行就不會去吃，不過菜算中規中矩」、「超常吃瓦城+1，雖然不到很泰，但仔細想其實他就是綜合分數很高…」、「比較喜歡NARA跟泰美」。