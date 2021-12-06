大陸國務院6日公告，批准由原來的中國鐵路物資集團等4家公司整合後，以綜合物流為主業的「中國物流集團有限公司」正式揭牌成立，經營網點將遍佈大陸國內與海外五大洲，成為最新的巨無霸央企。中國物流集團表示，未來將著力發展供應鏈、民生與國際跨境物流多層面領域，涵蓋倉儲運輸、配送包裝、跨境電商、國際貿易等綜合物流服務業態。

在經營層方面，也宣佈中國物流集團黨委書記、董事長由前中國誠通集團總裁李洪鳳擔任；總經理則由前中國鐵路物資集團總裁廖家生擔任。

根據中原新聞網報導，此次最新組建的中國物流集團，是由中國誠通控股集團物流板塊的中國物資儲運集團與華貿國際物流公司、中國物流公司、中國包裝公司等4家企業整合而成，也成為大陸國資委直接監管的新一家股權多元化央企。

而新組建之後的經營網點，將遍佈大陸30個省市區與海外五大洲。中國物流集團說明，具體擁有資產包含土地面積2426萬平方公尺、庫房495萬平方公尺，料場356萬平方公尺，並擁有鐵路專用線120條、期貨交割倉庫42座、整合專業公路貨運車輛近300萬輛等，在國際物流市場具有顯著競爭優勢。