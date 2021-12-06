全台肌無力患者有逾5000人，是會令人四肢無力且心累的自體免疫疾病，宛如「鬼壓床」，因沒有特效藥需要長期抗戰，衛福部桃園醫院看見患者需求，整合神經內科、復健科等科室，成立桃竹苗地區唯一的肌無力症整合治療中心，提供肌無力症病患就近，即時及與醫學中心同品質的醫療服務。

神經內科醫師趙化全解釋，重症肌無力症是一個自體免疫神經肌肉疾病，可發生在任何年齡層，女性好發20至30歲、男性50至60歲，患者容易疲憊，覺得眼皮下垂、複視、口齒不清、吞嚥困難、手腳無力，尤其到了下午最嚴重，在充足休息後又會改善，嚴重的話影響到呼吸恐釀呼吸衰竭。

胸腔外科醫師謝義山說，肌無力症需要第一線臨床醫師有高度的警覺性，診斷也需要多種儀器及檢驗來綜合判斷，有些少見的抗體型態不是每一家醫院都可以提供檢驗的服務，且目前沒有特效藥，大力丸及類固醇是最常用的藥物，需要醫師和病患合作、有耐心地隨時調整。

面對肌無力患者得大老遠北上台北就醫，若發生緊急狀況送醫後還得自己想辦法轉回台北的醫學中心，桃園醫院看見患者需求，整合神經內科、腎臟科、胸腔外科、復健科及社工室，並與新光醫院、雙和醫院肌無力中心及「台灣肌無力症關懷協會」合作，成立「桃園醫院肌無力中心團隊」，提供一條龍式的醫療服務，讓已經沒力的病友不需舟車勞累北上就醫。