立法委員傅崐萁今邀請立法院交通委員會安排考察多項花蓮交通建設規畫與工程進度，並與交通部長王國材在花蓮縣政府舉行座談會。（立委傅崐萁服務處提供／羅亦晽花蓮傳真）

立法委員傅崐萁今邀請立法院交通委員會安排考察多項花蓮交通建設規畫與工程進度，並與交通部長王國材在花蓮縣政府舉行座談會，要求交通部積極協助花蓮5項重大鐵、公路交通建設。

立法院交通委員會今上午先到玉里車站廣場及停車場勘查使用情況，隨後再到瑞穗火車站檢視旅運設施改善情況。傅崐萁表示，玉里站前廣場地板磁磚長年使用，凹凸不平，增加旅客受傷及車輛行駛風險，要求台鐵儘速改善。台鐵也承諾會在明年3月編列預算，最快明年底完工。

瑞穗車站部分，傅表示，目前有6項問題已累積民怨，包含售票處與廁所等動線不便民、月台雨遮延伸至第一車廂、前站遮雨棚設置、前後站座位增設、前站空間營運招商、增設電子跑馬燈與時鐘等，必須儘速解決。

交通委員會座談會下午在花蓮縣政府舉行，傅崐萁、交通部長王國材與縣長徐榛蔚率各局處首長，和台灣鐵路局、鐵道局、航港局、台灣港務公司花蓮港務分公司等單位，針對「花蓮火車站-站前廣場開發計畫」、「花蓮-吉安高架化納入雙軌化」、「花東鐵路雙軌電氣化」「蘇花安計畫-崇德段路線規劃」及「花蓮港區開放計劃」等5大建設計畫辦理情形，進行意見交換。

針對「蘇花安計畫-崇德段路線規劃」部分，傅崐萁表示，雖然地方有蘇花安順接台9線舊路的聲音，但交通部除應先聽取地方民眾聲音，更應告知民眾新舊路廊的不同，從蘇花改接蘇花安，若接舊路廊可能會有路廊塞車的疑慮，要告知鄉親是「多一條路，而不是舊路改善」。

至於「花蓮火車站-站前廣場開發計畫」，傅則希望台鐵與縣府密切聯繫，積極洽談細節，王國材也認同該計畫，盼能加快都市計畫；「吉安鐵路高架化」部分，傅崐萁也強調，吉安高架是東快鐵計畫一部分，不可或缺，呼籲王全力支持納入東快鐵計畫。

有關花蓮港活化，傅崐萁認為，花蓮港是國際商港，港區活化是花蓮人的期待，也是國人的期盼，遊憩區設置對地方觀光有助益，因此相關活化回饋地方政府比例，中央應有明確的遊戲規則，才能可長可久。王國材也允諾，會請港公司與航港局儘速與縣府討論。