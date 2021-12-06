彰化縣議員吳韋達（右四）提案制訂《彰化縣七層以上公寓大廈管理維護自治條例》草案，獲三分之一席次議員簽名連署，並獲各黨代表表態支持；這也是彰化縣議會成立70年來，首度由縣議員主動提案制訂的自治條例。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府6日向縣議會提案爭取改制直轄市及成立青年發展處，兩案並經議長謝典林及程序委員同意，列入下周臨時會議程討論，如獲通過，升格案後續將遞交申請書送內政部爭取升直轄市，青年發展處則預定於明年初成立。

彰化縣長王惠美表示，爭取升格，當仁不讓。彰化縣約126萬人，坐擁豐富的歷史文化，位處南北交通樞紐，更是全國工商重鎮，更一直是台灣糧倉，依《地方制度法》第4條第1項，彰化縣在文化、經濟、政治、城市規模及人口數早已符合升格為直轄市。

彰縣府指，2009年曾由府會共同爭取改制直轄市，未獲中央通過。十餘年來資源不若直轄市、省轄市充沛，而遭台中市升格後磁吸效應影響，發展受限，如今民意凝聚高度共識，盼各界齊心推動讓建縣將屆300年的彰化縣成有改變的契機。

另外，截至去年底，全縣15歲至44歲青年人口約53萬7544人，相關青年事務分散9個局處，影響業務推動，為落實青年發展政策，規畫於明年初成立青年發展處；人事處長張正一說，青年發展處為縣府一級局處，成立後事權統一，更能重新整合青年培訓、公共參與、就業創業等業務範疇，凸顯縣府重視青年的需求，盼讓青年樂於留鄉、返鄉，促進彰化整體發展。

彰化市喬友大樓大火釀4死22傷慘痛教訓，除了檢討消防救災，更彰顯建物安全檢查管理之重要；彰化縣議員吳韋達提案制訂《彰化縣七層以上公寓大廈管理維護自治條例》草案，成為彰化縣議會成立70年以來，第一個由議員主動提案的自治條例，縣政府正擬定對案，合併送議會審議。

5日提案聯署已有三分之一席次簽名連署，殉職勇消陳志帆父親也列席表達支持，包括張雪如、曹嘉豪、莊陞漢、黃千宴、陳銌銌和國民黨團書記長劉淑芳等人，都出席表態支持。

吳韋達說，全案共19條，盼針對全縣634棟7層樓以上建物進行公安總檢討，並強制規範設置管理組織，提升住戶安全與居住品質。