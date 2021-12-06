中埔公舘滯洪池是嘉義縣首座浮力式太陽光電廠，由金仁寶集團的康舒科技股分公司旗下台康日能公司投資2億建置綠能設施，近期台康日能透過泓德能源集團旗下星星電力公司，向玉山銀行轉供公舘滯洪池534萬度綠電，是繼台積電與台灣艾貴義竹發電廠交易後，嘉縣第2件大型綠電交易案。

縣府經濟發展處指出，公舘滯洪池是嘉縣推動「流域綜合治理計畫」工程之一，由台糖公司無償釋出土地，規畫滯洪池及綠能電廠複合利用，是國內少數大型滯洪池電廠，去年8月掛表發電，年發電量達627萬5753度，可供近1800戶家庭用電，減少3320噸的碳排放量，等同綠化造林335公頃吸碳量。

經發處產業發展科郭律呈指出，玉山銀行長期致力綠色金融，2021年加入科學基礎減碳目標倡議（SBT），成為亞洲首家以1.5℃為減碳路徑及制定目標的金融業，玉山銀並許下2030年前，國內據點100％使用再生能源，2050年前成為淨零碳排銀行目標，為達到目標，近期玉山銀已與台康日能、星星電力公司簽署合作意向，將購入公館滯洪池綠電。

嘉義縣長翁章梁表示，國際大廠蘋果公司宣示將在2030年達到淨零碳排後，微軟、亞馬遜、Google等品牌也跟進2050年前達標，因應國際減碳及企業環境、社會和企業治理趨勢，嘉義縣繼台灣艾貴義竹發電廠2020年成功將綠電交易給台積電後，台康日能、星星電力與玉山銀行三方交易更顯「綠電」已成為國內業者企業經營顯學。