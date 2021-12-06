展逸國際企業旗下運動生活品牌BE HEROES連續兩年跟女性消費者溝通，繼去年「BEAUTY HEROES 美力生活節」女性運動派對後，今年因應目前台灣大環境，改走精緻小班制，提供多重優質運動空間選擇，推出「BEAUTY HEROES GREAT ME養成計畫」，運動種類多元，包含廣受女性消費者歡迎的瑜珈、空中瑜珈及ZUMBA等等，這次也搭上耶誕話題，推出雙12優惠，兩人同行或是兩堂課程，單堂/人換算不到500元，讓妳送給閨蜜一起動滋動。

「BEAUTY HEROES GREAT ME養成計畫」特地邀請兩位優秀運動員「國民姊夫」吳永盛以及女籃好手王維琳作為活動名人講座嘉賓，兩人皆是首度舉辦個人粉絲見面會，現場與粉絲互動熱烈，也積極推薦女孩們多運動，勇敢踏出第一步。

吳永盛甫結束生涯首場P.LEAGUE賽事，他特別撥空參加講座，「第一次舉辦這樣的見面會，感覺很特別。」現場清一色都是女粉絲，開放提問時，吳永盛被追問理想型女性，他笑得靦腆，「應該就是看得順眼吧，好像很官腔。」他補充，健康的線條也是自己很欣賞的，「運動真的很棒，可以讓你追求身體健康，希望大家多嘗試不一樣的項目，趕快踏出第一步吧。」

王維琳則是力邀粉絲們，一起包班做運動，「這好像是很特別的嘗試，可以跟粉絲們在同一個空間運動，這裡(BE HEROES CAFÉ)真的很舒適，推薦大家一起來。」

「BEAUTY HEROES GREAT ME養成計畫」於台北市區三個不同地點舉行，其中一大亮點是運動空間藏身於咖啡廳與餐酒館中，一次滿足女孩們運動、聚餐兩種願望，運動結束轉身下樓，就可以跟閨蜜一起大啖美味輕食、飲品。每位報名課程之消費者皆能獲得「美力物資包」一份，內容包含美力背心、運動毛巾，以及100元餐點折價券、200元摩曼頓折價券與日芳珍饌優惠券。

成立半世紀的台灣在地食材品牌「日芳珍饌」連續兩年支持BEAUTY HEROES活動，富含胺基酸產品「淬魚精」持續熱銷，品牌行銷總監吳玉萍表示，運動後食用淬魚精，對於身體修復效果很棒，不僅是熟齡，女孩從年輕就開始保養、照顧自己，日芳珍饌產品對女性消費者很有幫助。

除了吃的保養，課程現場也將提供WorldiBuy 時尚美型輕量迷你筋膜槍提供消費者試用，提升整理的運動體驗，呼應活動GREAT ME名稱，讓消費者有更好的運動體驗。摩曼頓連續兩年相挺BEAUTY HEROES活動，將提供消費者商品折價券，讓女孩們可以添購秋冬運動新行頭。