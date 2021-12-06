中國鐵路哈爾濱局集團6日發佈消息，大陸最東端高鐵——牡佳高鐵正式開通營運，讓黑龍江省高鐵網實現互聯互通。據了解，牡佳高鐵位於黑龍江省東部地區，是瀋陽至佳木斯高速鐵路組成部分，也是大陸目前最東端的高鐵，線路全長372公里、設計時速250公里。

據中新網報導，牡佳高鐵開通運營後，與既有的哈牡高鐵、哈佳鐵路共同構成黑龍江省東部高鐵環線，串聯起沿線6座地級市，形成以哈爾濱為中心的2、3小時交通圈，對促進沿線資源型城市轉型升級，助力東北全面振興、全方位振興。

而牡佳高鐵開通初期，將安排開行動車組列車18對，最高營運時速250公里。其中在省內的方向運行動車組列車13對，首次在哈爾濱、牡丹江、佳木斯間開行環線動車組列車，在牡佳高鐵開行通達大慶、齊齊哈爾等地的動車組列車，實現省內高鐵網互聯互通。

省外方面，則有直通方向運行動車組列車5對，包括雞西西至北京朝陽（北京）1對、雙鴨山西至大連北1對、七台河西至大連北2對、雙鴨山西至石家莊1對。