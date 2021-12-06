國民黨文傳會6日召開「施暴案燒出國安問題，林秉樞案五大疑點全揭露」記者會，台北市議員徐巧芯（圖）出席說明要求檢調要調查清楚林秉樞的金流。（鄧博仁攝）

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案，扯出綠營派系與網軍鬥爭，無業的林秉樞並被爆料有2300萬存款，台北市議員徐巧芯等人質疑林秉樞誆稱為國安人員，且金流來源不明，將於明(7)日上午到台北地檢署告發林秉樞涉嫌違反《洗錢防制法》等罪。

不過，據了解，由於林秉樞相關案件，目前正由新北地檢署偵辦中，且林秉樞已因施暴高嘉瑜等犯行遭收押禁見，因此基於偵查事權統一，北檢受理後，不排除將告發案移轉管轄至新北檢依法偵處。

針對林秉樞案，國民黨6日召開「民進黨『東方快車案』燒出國安問題 林秉樞五大疑點金流人脈全揭露」記者會，出席的台北市議員徐巧芯指出，林秉樞出手闊綽，一個沒工作的人有如此金流，是否涉及網軍業務逃漏稅？還冒稱自己是國安人員，涉嫌冒用公務人員身份招搖撞騙，呼籲檢調應該積極偵辦。另鄭照新則指出，這是一個集團陰謀、集團式的五鬼搬運，從農委會開始，政府就有很多預算巧立名目來操作1450。

對此，包括徐巧芯、北市議員侯漢廷、游淑慧、羅智強、國民黨前文傳會副主委鄭照新、重啟核四公投案領銜人黃士修等人認為，林秉樞誆稱其為國安人員，但收入來源不明且有巨額存款，其財產狀況及用錢行徑實有異狀，恐涉不法資金流通，為了除惡務盡，將於明天上午10時30分到台北地檢署告發林秉樞涉嫌違反《洗錢防制法》等罪。