儘管採用比特幣引發爭議，且比特幣短線出現閃崩走勢，薩爾瓦多仍勇於逢低進場，上周五宣布再買進150枚比特幣，比特幣持有總量已逼近1400枚。

歷經周末的暴跌後，比特幣暫時止跌回穩，周日一度彈升至4.9萬美元，但在進一步挑戰重回5萬美元大關失利後，賣壓再度湧現，根據Coindesk報價，周一歐洲早盤報47431美元，下跌3％。

就在比特幣大幅拉回之際，薩爾瓦多總統巴克利（Nayib Bukele）宣布該國已逢低進場，繼前一周買進100枚後，上周再度進場加碼，他上周五深夜在推特發文指出，「薩爾瓦多剛剛又進場逢低加碼，總共買了150枚比特幣，買進均價為48670美元。」

截至11月26日薩爾瓦多總共持有1220枚比特幣，加計這次買進，比特幣部位已來到1370枚。

薩爾瓦多9月宣布將比特幣列為法定貨幣，成為全球第一個採用比特幣為法幣的國家，此舉引發全球媒體報導，但同時也造成反對黨與外國金融機構的批評。

上周五早上比特幣價格還挺在5.7萬美元，周五晚上突然跳水狂洩，最低一度下探近4.3萬美元，主要利空在於市場憂心Omicron疫情恐衝擊全球經濟復甦，引發投資人拋售風險資產。

美股3大指數上周五全數收低，其中以那斯達克指數跌勢尤重，賣壓更蔓延至加密貨幣市場，導致在無基本面利空下，加密幣市場全面大跌。

Miller Tabak股票策略師麥利（Matt Maley）指出，「應該是有投資人收到融資追繳令，不得不賣出部位，特別是周末時比特幣市場交投清淡，一點賣壓也會加重跌勢。」

事實上，比特幣在11月26日就已摔進熊市，當時價格跌至5.4萬美元的7周低點。而與11月初的歷史高點6.9萬美元相較，短線跌幅深達近30％。

麥利表示，5萬美元關卡是比特幣後市一大觀盤重點，「本周能否站回5萬美元對於比特幣來說相當關鍵。」

安達資深市場策略師莫亞（Ed Moya）指出，比特幣「目前呈現多空拉鋸，長線多頭格局不變，但短線看來會在5.2萬到6萬美元的區間震盪。」