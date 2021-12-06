台中第二選區立委補選熱戰，國民黨候選人顏寬恒日前出席說明會，會場提供炒米粉當作餐點，遭檢警大動作傳喚參與的里長里民。不過，國民黨台北市議員羅智強今晚PO影片揭露民進黨參選人林靜儀的輔選活動，公然廣播請參加民眾來領米其林肉圓，令他質疑「不可以炒米粉，但可以發肉圓」的雙重標準，直呼「這年頭不加入民主金光黨，真的是不用活了」。

台中市第二選區立委補選，傳出支持國民黨參選人顏寬恒的里長，在舉辦活動餐會提供茶水與炒米粉小吃，被質疑以餐會賄選。台中地檢署檢察官2日傳訊4名里長、22名里民，針對餐會有無對價關係調查，查證是否有違反選罷法，訊後予以請回，但此舉可能會產生寒蟬效應。

而就在輔選活動附送小吃紛爭尚未釐清前，民進黨參選人林靜儀活動即被捉到「發送肉圓」，此舉讓羅智強直批民進黨雙標「不可以炒米粉，但可以發肉圓」，並嘆「這年頭不加入民主金光黨，真的是不用活了」、「我好想加入民主金光黨啊，隨隨便便帳戶2300萬……」、「有吃有喝還有拿，連睡都包，超性福」。

前民進黨立委郭正亮日前在政論節目《新聞大白話》中表示，傳喚此舉可能會產生寒蟬效應，應該用同樣的標準來檢視這些事情，法務部應就事論事趕快訂一個共同標準，不要去擾民。尤其，林靜儀的輔選活動亦傳出「米其林肉圓」送參與民眾，更顯訂共同標準的急迫性。