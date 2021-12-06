美國務卿布林肯日前表示，中國大陸如果「入侵」台灣將是災難性的決定。近年來中方通過軍事演習，在國際上孤立台灣等手段，試圖改變台海現狀。美國將堅定致力於確保台灣擁有自衛手段，美國國防部長奧斯汀近期也稱，應確保美國有能力抵抗任何可能危及台灣人民安全的武力行為。中國外交部發言人趙立堅今天（6日）在外交部例行記者會中回應，有關言論公然挑釁一中原則，為台獨勢力撐腰壯膽的舉動，終究是螳臂當車。

趙立堅表示，台灣問題是中國的內政，美方官員有關言論公然挑戰一個中國原則，違背中美三個聯合公報規定和美方承諾，向「台獨」分裂勢力釋放出嚴重錯誤信號。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

趙立堅重申，台灣問題的真正現狀是，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「台獨」勢力挾洋自重，倚美謀獨，是當前台海局勢緊張的根源。

趙立堅指責，美方一些人「以台制華」，縱容支持民進黨當局改變現狀，才是助推台海緊張局勢的癥結所在。美台沆瀣一氣，不斷挑釁、玩火，這一趨勢十分危險。美方必須清楚，一個中國的歷史和法理事實不容挑戰，兩岸同屬一個中國不容改變，14億中國人民推進祖國和平統一的進程不可阻擋。

趙立堅重申，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。那些為台獨勢力撐腰壯膽，挑釁一個中國原則的舉動，終究是螳臂當車，阻擋不了歷史前進的步伐。