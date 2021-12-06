曾獲全中運拳擊季軍、體重破百的20歲蘇姓男子，去年3月因債務糾紛，被29歲蘇姓友人夥人從花蓮押至桃園，遭甩棍、木條重擊頭胸腹背，下手的蘇男見他嘔吐呼吸困難緊急送醫仍回天乏術，從被押走到死亡僅6小時，桃園地院考量他自首、犯後坦承，但至今未與家屬和解，依傷害致死罪判刑5年。

29歲蘇姓男子認為蘇姓拳擊手欠錢不還又避不見面，去年3月1日晚上9點多，夥同陳姓、林姓友人共乘1輛車到花蓮縣1間超商會面，連夜載死者到桃園市桃園區國道2號橋下空地談判，但雙方一言不合發生口角。

蘇姓友人隔天凌晨1點多以徒手及甩棍、木條重擊蘇男身體，造成他頭、胸、腹、背及四肢大面積挫傷、瘀傷，直到死者表情痛苦直喊身體不適，才載往附近鐵皮屋休息，豈料蘇男竟開始抽搐、嘔吐、呼吸困難，一行人連忙開車送醫，但仍因呼吸道異物吸入、皮下肌肉組織大面積挫傷出血，導致心因性休克及呼吸衰竭，於凌晨2點59分不治。

下手的蘇男向警方自首，自承是「下手太重」，被害家屬一度懷疑蘇姓拳擊手身高180公分、體重破百，不可能被單一人打死，認為是遭押走凌虐。

法官調查發現，下手的蘇有對死者實施CPR急救，到院後也主動聯繫家屬，採信他只想傷害，無殺人犯意，但人體頭、胸、腹、背內有重要臟器，蘇接連朝這些部位攻擊，客觀上有預見蘇男死亡結果，應負傷害致死罪，審酌他有妨害公務、妨害自由、酒駕等前科，又不思理性處理債務糾紛，惡性非輕，但考量他犯後自首且始終坦承犯行，依傷害致死罪判刑5年，可上訴。