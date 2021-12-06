美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀近日發表涉台言論，包括稱台灣為國家，聲稱美承諾「確保台有能力自衛」等。大陸國台辦發言人馬曉光今天（6日）發布「答記者問」稱，美國政府一些人近來一而再、再而三發表涉台錯誤言論，玩火行徑十分危險，並警告民進黨當局和「台獨」勢力，任何勾連外部勢力謀「獨」挑釁的行徑只會以失敗告終。

馬曉光表示，布林肯和奧斯汀的相關涉台言論，暴露出美國政府在涉台問題上頑固堅持錯誤立場，繼續打「台灣牌」的圖謀。世界上只有一個中國，台灣是中國的部分。解決台灣問題、完全是中國自己的事，不容任何外來干涉。在涉台問題上玩火十分危險。

馬曉光表示，中方敦促美方恪守個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號，不要給台海和平穩定帶來進一步損害。

馬曉光也正告民進黨當局和「台獨」勢力，任何勾連外部勢力謀「獨」挑釁的行徑只會以失敗告終。