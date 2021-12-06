亞馬遜近年砸錢租賃私人貨櫃船及貨機，甚至投資製造貨櫃，努力將自行寄送的商品比例提升到72％，如今策略奏效成功避開塞港問題。

海運分析師費瑞拉（Steve Ferreira）表示：「洛杉磯港目前有79艘貨櫃船排隊進港，至今等了45天，但最近兩天我追蹤的亞馬遜貨櫃船只等了兩天就進港。」

他表示：「誰會想到讓貨櫃船在冷門的華盛頓港卸貨，再用卡車運貨到洛杉磯？多數人只會想到將貨物海運到洛杉磯，結果就發生長達2周或3周的延誤，相較之下亞馬遜懂得採取創新策略，值得同業學習。」

電商管理公司CommerceIQ統計，今年1月以來亞馬遜網站上的缺貨品項增加14％，商品平均售價也上漲25％，但亞馬遜的出貨效率在這波全球供應鏈危機當中依舊打趴一大票同業。

去年亞馬遜貨運相關支出超過610億美元，與前年的380億美元相比近乎倍增。SJ顧問集團估計，亞馬遜自行寄送的商品比例已達72％，高過前年的47％。