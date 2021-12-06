「說不完的白先勇」特展，展出《臺北人》自1971年出版以來的眾多版本。（黃世麒攝）

《臺北人》是由知名書法家董陽孜所題，展場也將字體立體化放大展示，讓民眾感受書法筆勁之美。（黃世麒攝）

在「說不完的白先勇」特展中，將藝術家顧福生畫作作為封面的書封情境立體化，供民眾拍照留念。（黃世麒攝）

「說不完的白先勇」特展開展記者會，白先勇向出席的藝文界人士細數幾十年來的文學創作心路歷程。（黃世麒攝）

「說不完的白先勇」特展於7日開展，以《臺北人》為軸心，鮮明色彩讓民眾一走進國圖大廳就能進入白先勇的文學世界。（黃世麒攝）

「說不完的白先勇」特展，以《臺北人》為軸心，策畫「超過半世紀的影響力」、「《臺北人》總也不老」、「文學與歷史」、「一個人的文藝復興」、「文學一隅」，展示白先勇著作的不同版本、譯本、手稿、照片影像等資料，國家圖書館也特別將白先勇的典藏書籍公開展示。（黃世麒攝）

白先勇與史學家廖彥博近十年來共同投入民國史料整理，出版父親三部曲，書寫父親亦為民國史填補空白，本次也展出珍貴的文稿與歷史照片。（黃世麒攝）

「說不完的白先勇」特展開展記者會，知名京劇演員魏海敏（左）出席並現場演唱《牡丹亭》片段向白先勇（右）致意。（黃世麒攝）

「說不完的白先勇」特展開展記者會，知名京劇演員魏海敏（右）出席並現場演唱《牡丹亭》片段向白先勇（左）致意。（黃世麒攝）

白先勇的台灣文學經典小說集《臺北人》出版至今已50年，以文學寫歷史滄桑，超越時間與政治的標籤，成為台灣各世代讀者群共同的閱讀經驗。

趨勢教育基金會與國家圖書館共同舉辦「說不完的白先勇」特展，以《臺北人》為軸心，策畫「超過半世紀的影響力」、「《臺北人》總也不老」、「文學與歷史」、「一個人的文藝復興」、「文學一隅」，展示白先勇著作的不同版本、譯本、手稿、照片影像等資料。白先勇也向出席的藝文界人士細數幾十年來的文學創作心路歷程。

《臺北人》自1971年出版以來，在為數眾多的後續版本中，由爾雅出版社再版，運用藝術家顧福生的畫作作為封面的版本最為吸睛。據傳當年編輯提案遭退稿17次，直到挑中顧的畫作才底定，也成為讀者們最為熟知的版本。白先勇曾形容此版本，「一張華麗的空椅子，有種繁華落盡的味道。」主辦單位特地在「說不完的白先勇」特展中，將該版本的書封情境立體化，供民眾拍照留念。

白先勇的父親是抗日名將白崇禧將軍，經歷8年對日抗戰的勝利榮景，與4年國共內戰後的江山變色，白先勇與史學家廖彥博近十年來共同投入民國史料整理，出版父親三部曲，書寫父親亦為民國史填補空白，本次也展出珍貴的文稿與歷史照片。 除了文學，白先勇從小鍾愛崑曲，並以青春版《牡丹亭》復興了崑曲，18年來持續演出及傳承，至今已在國內外公演400場，在6日的開展記者會，知名京劇演員魏海敏還現場演唱《牡丹亭》片段向白先勇致意。現場展出攝影家許培鴻拍攝的6幅《驚夢》劇照，以及12幅白先勇幕後推動的照片紀錄。