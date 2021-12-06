「2021 DHL LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站」於12月04-05日假屏東東港大鵬灣舉辦，今年第八年舉辦的賽事共吸引1,500多名來自16個國家的選手報名參加。標鐵51.5公里賽事男子組由來自美國的Carson Christen，以01時57分36秒率先進終點奪冠，女子組則由黃于嫣以02小時17分32秒再度蟬聯后座。

今年「2021 DHL LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站」第一天賽事除了沿襲以往的LAVAKIDS小鐵人賽，這次賽事還有新設置TRYTRI半程標鐵賽事，抱持著推廣與傳承的信念，DVTT 與 LAVA 台灣鐵人公司攜手合作，首次增設 25.75 公里 DVTT TRYTRI 賽制，希望提供給 13 至 16 歲的青少年選手有更多鐵人三項競技舞台，並集結協會鐵人成員的愛心與鼓勵，啟動『乘風破浪，夢想啟航』的《 dvtt young 未來之星 》公益計畫，以獎助學金，裝備提供，或贊助比賽名額等方式，為這些國高中青少年和年輕的基層運動員提供幫助與鼓勵，激勵孩子們追求夢想，懷抱勇氣。

首先上場的DVTT TRYTRI賽事男子組最後由「dvtt young」選手雍苡脩以01小時01分12秒率先衝線，「我去年參加小鐵人，今年參加TRYTRI，每次感覺都很棒，我給自己今天表現打90分，明年還要再來參加！」雍苡脩開心地說。女子組則由也是「dvtt young」的陳均妤以01時09分36秒跑出女子組第一名的佳績。

第二天的賽事則是鐵人三項標準距離51.5公里組、鐵人二項53公里組，以及50.3公里組，本屆可謂是高手雲集，男子選手有包括「鐵人一哥」謝昇諺、「2020 FXT極限鐵人賽」冠軍許仁茂、「2021 IRONMAN 70.3 墾丁國際鐵人賽」季軍謝育宏、「2018 LAVA大鵬灣鐵人賽」男子冠軍錢亮學，女子選手有「2019 LAVA大鵬灣鐵人賽」女子冠軍王千由，還有2018、2020兩屆「LAVA大鵬灣鐵人賽」女子冠軍黃于嫣等等，皆是國內鐵人三項運動的一時之選，也都在本次賽事中一決雌雄。

經過選手們一番激戰，標鐵51.5公里賽事男子組由來自美國的Carson Christen，以01時57分36秒率先進終點奪冠，Carson激動的表示：「全家人在美國都透過直播看比賽，年初的時候我因為比賽受傷和疫情，我很沮桑沒自信，但是我後來改變了自己的想法和訓練的方式，這是我在台灣的第一個冠軍。」標鐵女子組則由黃于嫣以02小時17分32秒再度蟬聯后座，她開心的說：「國道騎起來很舒服，可以一路全開一直衝，我有加強和調整自己的騎車訓練，很高興能再度拿下第一名！」

本賽事也是全台灣唯一封閉國道(國道三號南州—大鵬灣)的鐵人賽事，讓選手能盡情享受狂飆自行車賽道的快感，而「自行車賽道破紀錄獎」一直是鐵人選手們注目的年度焦點獎項，今年由DHL國際快遞獨家贊助的獎金新台幣六萬元整，旨在鼓勵參賽選手們勇於超越自我、挑戰極限！可惜今年無人打破張團畯去年在LAVA大鵬灣創下的53分38秒紀錄，只好讓紀錄繼續高掛，歡迎鐵人們明年再來挑戰！「三鐵接力組」也部分特別增設了「賽道最速獎」，希望鼓勵「游泳」、「騎車」、「跑步」各單項傑出的運動選手，有一天也能朝著獨立完成鐵人三項賽事邁進！