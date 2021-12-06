桃園市政府規劃自12月6日起，陸續於桃園火車站後站1樓、華泰名品城(Outlet)、桃園及中壢國民運動中心以及部分全聯門市設置莫德納疫苗接種站，現場隨到隨打免預約，接種還贈送1公斤白米1包，呼籲18歲以上還沒接種過COVID-19疫苗者或接種第一劑莫德納疫苗已滿4週、接種第一劑AZ疫苗已滿8週者，皆可踴躍前往接種，另已完整接種COVID-19疫苗(不論廠牌)且間隔滿5個月的民眾，再追加1劑莫德納，保護力更佳。

截至12月5日止，桃園市第一劑疫苗接種涵蓋率已達82.9％，仍有約30萬市民未曾接種過新冠疫苗，已接種第一劑莫德納者，尚有2.6萬人尚未接種第二劑，已接種一劑AZ疫苗者亦尚有約13萬人尚未完成兩劑接種。

桃園市政府衛生局表示，因應COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，應持續提高疫苗覆蓋率及第二劑完成率，以提升市民的群體保護力，呼籲符合資格民眾踴躍接種，疫苗接種14天後可以提高保護力，降低感染及重症的風險，接種後應於接種單位休息並觀察至少15分鐘，離開後需再自我密切觀察15分鐘，並多喝水、多休息，加強自我健康管理及健康意識提升。

衛生局提醒，民眾於疫苗接種後，倘持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，亦應儘速就醫，並說明疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置；接種疫苗後防疫仍不可鬆懈，應持續注重個人安全防護，包含勤洗手、戴口罩、非必要避免出入人流複雜場所，尤其是室內密閉等高風險的地方，從自身做起守護彼此健康。若有相關問題可撥打衛生局防疫專線0800-033-355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

時間及地點請參考桃園市政府防疫資訊站：https：／／covid-19.tycg.gov.tw