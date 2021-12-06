岸田迅速封鎖邊境防Omicron獲民眾肯定 20:052021/12/06 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 讀賣新聞6日公布最新民調，日本首相岸田文雄支持率從一個月前56％上升至62％，因為日本11月28日發現首起境外移入Omicron確診病例，政府隔天即封鎖邊境禁止外國旅客入境一個月，此措施護89％受訪民眾肯定而提升岸田人氣。 Omicron傳小孩染疫住院攀升 羅一鈞回應了 疫苗難擋Omicron AZ發明人：下波大流行比新冠更要命 澳洲將上調明年經濟成長預估 南非Omicron疫情爆超不尋常趨勢 專家：前所未見 #岸田 #封鎖 #邊境 #Omicron #一個月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英祭入境限制堵Omicron 專家：馬都跑了才關門 14:582021/12/06 國際 日本現第3例Omicron 30多歲男性有義大利旅遊史 15:442021/12/06 國際 《基金》外資加碼力挺 台韓股上周續強 14:322021/12/06 財經 莫德納效期剩3天 柯文哲祭促銷 北市接種送100元禮券 10:522021/12/06 生活 Omicron來勢洶洶 已擴散至全美1／3州 03:222021/12/06 國際 變種病毒來襲 台韓大吸金 12:102021/12/06 財經 生醫基金奮起 逢回找買點 04:102021/12/06 投資理財 匯率期貨趨勢專欄－美元指數 技術面強勢 04:102021/12/06 證券．權證 《韓股》憂Omicron擴散 韓股走弱 11:422021/12/06 財經 財經熱門新聞 林秉樞無業戶頭竟擁2300萬元？ 永豐銀行回應了 - 財經 航運、鋼鐵陣痛期過了？這2檔才能追 散戶別選錯 - 財經 5年超車台積電？ 英特爾CEO野心太大 張忠謀曝最終結局 - 財經 力積電掛牌首日 外資賣聯電、台積電 大買5檔這類股 - 財經 蘋果被狙擊！iPhone供應鏈傳雜音 明年出貨遭爆大反轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。