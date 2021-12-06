讀賣新聞6日公布最新民調，日本首相岸田文雄支持率從一個月前56％上升至62％，因為日本11月28日發現首起境外移入Omicron確診病例，政府隔天即封鎖邊境禁止外國旅客入境一個月，此措施護89％受訪民眾肯定而提升岸田人氣。