烏日南里里風雨籃球場6日啟用，打球不再日曬雨淋。（黃國峰攝）

原為露天設計的烏日南里里籃球場，遇下雨天及大熱天及無法使用，加上104年完工至今，場地多有破損，收到地方反應後，台中市府編列481萬4000元，並向體育署爭取498萬元改善，6日舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕表示，上任後積極推廣酷城市、酷運動，打造市民多元活動空間。

烏日區南里里籃球場，104年8月驗收完成至今，球場使用頻繁，地坪破損，加上如遇上天氣炎熱或下雨，一年大半時間無法使用，因此市府重新鋪設地坪、增設風雨棚架及燈具，球場周邊也設置廁所、休憩座椅，市府編列481萬4000元，並向體育署爭取498萬元，總經費共979萬4000元，今年2月5日開工，9月14日完成，6日啟用。

盧秀燕表示，感謝在地民代共同爭取，另經在地民代爭取，市府也將於球場旁空地建置風雨棚架，讓在地鄉親休憩使用，另市府正積極建設烏日綜合社會福利館，預計明年底完工，館內設有托嬰中心、親子館，屆時歡迎爸媽帶小孩前來遊玩。

盧秀燕指出，上任後積極推廣酷城市、酷運動，規劃建設12座戶外風雨球場及4座戶外風雨運動場，總經費約1億6千萬元，目前已完成4座戶外風雨球場，此外，台中近年推動運動效益逐步彰顯，中華職棒中信兄弟睽違11年封王、今年全國運動會電子競技也包辦個人與團體的金牌，成果豐碩。