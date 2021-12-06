前立委顏寬恒家族在南屯區兒童遊戲場的公保地上興建招待所，被民進黨立委林楚茵踢爆是違建。(陳世宗攝)

前立委顏寬恒家族在南屯區兒童遊戲場的公保地上興建招待所，被民進黨立委林楚茵踢爆是違建。經台中市政府都發局現場勘查證實違建面積約150坪，都發局已開出違章建築認定通知書；上週圍牆四周已拉起封鎖線，大門圍牆並噴上「拆」字，何時要拆？引起民眾高度關切。顏寬恒說，7日就會開始進行拆除並於上午8時30分在現場公開說明。

台中市南屯區楓樹段817地號，都市計畫中兒童遊戲場用地（公共設施保留地），前立委顏寬恒家族興建招待所引發爭議，因涉及違建延燒多日；台中市政府都發局上週派人進入勘查實地比對，確認合法建築物兩側有增建、臨近大同九街有加蓋一間小建物共3處違建。

市府指出，經都發局比對後發現，建物原申請使用執照僅200平方公尺（約60坪），但現場建物總面積卻有700平方公尺確認違建500平方公尺（約150坪），是合法建物的2倍半；市府要求限期14日內自行拆除，逾期未拆將依違建排序拆除，都發局上週已開出違章建築認定通知書。

顏寬恒今天被問到何時拆除違建時強調，一切依法行政，但他要提出聲明，違章建築固然不對就按照法律規範拆除，但公保地的爭議不是大聲就贏，「誰輸、誰贏、誰對、誰錯」，還是有事情的真理，7日就會拆除；上午8點30分在現場舉行記者會跟大家說明。