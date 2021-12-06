據香港文匯網報導，粵港澳大灣區跨境電商這一外貿新業態呈現迅猛增長趨勢，據廣州海關消息，截至12月5日，今年廣州白雲機場口岸跨境電商進出口交易額突破1000億元人民幣，比去年同期大幅增長1.5倍，成為全大陸首個跨境電商業務邁進千億元大關的機場口岸。其中出口至「一帶一路」國家的跨境電商商品總值超過220億元人民幣，比去年同期增長1.2倍。

★創新線上智慧服務 直購進口量占全大陸一半

「我們今年的業務量大幅增長，『雙11』直購進口包裹達240萬單，是去年同期的1.4倍。」廣州白雲國際快件中心有限公司業務經理謝先亮說。

為提高通關效率，廣州海關運用CT機、X光機及相關信息化手段對包裹進行非侵入式查驗，配合「智能審圖」等技術提升海關監管效能。「海關強化日常物流管控，通過『視頻監控＋系統管控』等線上手段，結合『實地巡查＋理貨抽查』線下監管，雙管齊下保證跨境電商業務穩定有序開展。」廣州白雲機場海關查驗二處查驗科科長馮麗介紹。

報導稱，廣州海關創新跨境電商線上「智慧服務」項目，支持企業綜合運用跨境電商個人額度自動化前置審核服務，合理調配跨境電商進口商品物流，累計為天貓國際、京東國際、中國亞馬遜、拼多多、考拉海購等大陸主流電商平台提供服務3000多萬次，每年為企業節省綜合成本近1000萬元人民幣。

目前，廣州白雲機場口岸開展有跨境電商網購保稅進口、直購進口、一般出口及企業對企業出口業務，是大陸國內跨境電商業務模式最豐富、最靈活的區域之一。其中直購進口業務量在全大陸占據領先地位。據估算，今年全大陸每進口100件直購進口商品，有約50件從廣州白雲機場發出。

★推進樞紐港建設 吸引千餘家企業集聚

「我們公司今年以來跨境電商零售出口超1.4億個包裹，貨值約160億元人民幣，相比去年增幅明顯。」廣州米倉國際貨運代理有限公司總經理邱清雲介紹，該公司近年來持續擴展出口至東盟地區的跨境電商業務，產品遠銷海外，優質「國貨」獲得海外消費者好評。

廣州海關與廣州機場委等口岸單位緊密合作，推進跨境電商全球集採中心項目建設，優化整合跨境電商產業鏈、供應鏈，推動臨空高端產業集聚發展，為珠三角特色製造業提供線上分銷渠道，吸引中遠海運、棒谷科技、芯雲智慧、米倉供應鏈等15家龍頭企業參與。

憑藉優良的口岸營商環境，廣州白雲機場口岸吸引了中遠、寶能、香雪、唯品會等一批跨境電商龍頭企業進駐，各類型跨境電商相關企業超過1000家。目前，通過廣州白雲機場口岸進出境的跨境商品超過10萬種，2021年以來跨境電商進出口貨值雙雙實現上漲，業務規模連續7年居全大陸機場首位。

另外，作為大陸海關總署部署B2B出口監管試點的首批直屬海關，廣州海關聚焦粵港澳大灣區建設需求，推進B2B出口與地方產業對接，以廣佛兩地傢具、服裝、電子產品、小家電等特色重點產品為突破口，實施「一地備案、全國通用」，引導企業開展海外倉企業備案，支持傳統製造企業依託跨境電商轉型升級，充分激發廣州白雲機場口岸跨境電商產業活力，輻射帶動廣州周邊佛山、東莞、中山等大灣區城市相關製造業蓬勃發展。

2021年以來，廣州海關區開展跨境電商B2B出口業務的企業超200家，主要出口商品包括服裝、家電、家居、箱包、鞋靴、陶瓷等約60個品類。

廣州海關副關長許廣安表示，下一步，該關將持續完善業務流程，不斷釋放政策紅利，優化外貿結構和產業布局，繼續為跨境電商企業的發展減負增效，推動跨境電商等新興業態全面健康持續發展，推動廣州臨空經濟示範區高水平開放，助力粵港澳大灣區經濟高質量發展。