蘭桂坊港女大混戰

香港著名外籍人士聚集的蘭桂坊前日晚間爆發一場多名女子參與的街頭群毆,網路流傳影片顯示,這些女子一邊爆粗口一邊互毆,她們相互拽頭髮、撕衣服,有幾位連裙子都被扯掉。多名路過的老外在現場觀戰起哄,一邊用手機拍攝還一邊進行現場解說。

據《香港01》報導,一段昨天晚上發生在香港中環蘭桂坊的打架鬥毆視頻引發關注,視頻中有多名女子一邊爆粗口一邊互毆、拽頭髮,有女生甚至被扯掉了裙子,現場還有多名外籍圍觀者看熱鬧亂還跟著起哄,網上流傳的視頻拍攝者也是滿口英文,他一邊拍攝一邊對打架場面進行解說。

另有港媒報導,鬥毆現場的男女青年人數很多,主要動手的是4、5名身穿短裙的女子,她們互爆粗口、大打出手,有人被拽著頭髮在地上拖行,有人被推倒在地仍被拳打腳踢,一名女生的裙子還被扯掉了,場面十分混亂。雖然有人試圖阻止,但仍無法平息暴力場面。

在激烈的打鬥過程中,路旁數名外籍男子一邊看熱鬧一邊高聲大喊,還有人突然將啤酒瓶拋到馬路中間,所幸未傷及路人。而拍攝視頻的人則用英語現場解說女子揮拳左右開弓:「I'm on left,I'm on right」、「she's fit(她很棒)!」不時還高聲評價「Oh my god……That's my number one(最佳打手)」。

報導說,整段視頻約2分50秒,有媒體形容「場面猶如多人版MMA!」

對於爆發鬥毆的原因,有網民表示,事件發生在4日晚間,因1名女生偶遇前任男友,正好旁邊有人潑酒,由此引發相互鬥毆。打鬥過程中,有疑似是附近酒吧工作人員的人用手電筒照向鬥毆現場試圖讓他們離開,但最終沒有被理會,最後雙方都是被朋友拉開後各自離開,未知是否有人受傷或報警。