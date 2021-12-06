蘋果今年以來受到供應鏈瓶頸、成熟製程晶片短缺之苦，導致今年發表的iPhone 13系列面臨交期延長壓力，上周外國財經媒體爆料，蘋果通知零件供應商iPhone 13需求轉弱，2022年產量可能不會回升。但最新消息指出，蘋果將明年上半年出貨目標提高30%，挑戰上半年出貨量1.7億部。

據Digitimes報導，引述蘋果南韓供應鏈消息指出，蘋果決定將2022年上半年出貨目標提高30%、達到1.7億部，挑戰年出貨量達3億部目標。

先前消息指出，蘋果在今年推出iPhone 13系列後，面臨疫情衝擊供應鏈影響出貨，因此下修生產1000萬部、總目標降至8000萬部，但由於需求減弱，情況還可能延續至2022年，不過，還是有不少分析師看好蘋果銷售狀況，Wedbush證券分析師樂觀認為，年底消費旺季iPhone銷量仍可以上看4000萬部。

此外，還有美系外資向供應鏈確認這份消息，指出11月和12月iPhone持續擴產，產能已經在11月恢復，預計第4季iPhone出貨量可達8000-8500萬部，iPhone 13系列總出貨量有望達8700萬部，2022年第1季可能隨季節性變化下滑，但與總體目標的9000萬部不會差太遠，也就是說這個消息可能並非真實。