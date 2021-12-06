德國候任總理蕭茲6日公布8位內閣成員名單，包括流行病學家勞德巴赫擔任衛生部長，和蘭布萊希特成為首位女國防部長。加上自民黨（FDP）和綠黨之前公布人選，新內閣17位成員名單已完成，按計畫，蕭茲將在8日獲國會選為新總理。