德國新內閣組成 蕭茲8日將正式成新總理 20:212021/12/06 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國候任總理蕭茲6日公布8位內閣成員名單，包括流行病學家勞德巴赫擔任衛生部長，和蘭布萊希特成為首位女國防部長。加上自民黨（FDP）和綠黨之前公布人選，新內閣17位成員名單已完成，按計畫，蕭茲將在8日獲國會選為新總理。 亞灣新創園區啟動 高雄加速轉型接軌國際 台灣50納入欣興 刪除遠東新 中華電信再出手 打造高雄亞灣新創園AIoT資通訊環境 亞灣新創園今啟動 蔡英文：高雄將成重要科技中心 #蕭茲 #德國 #新內閣 #新總理 #名單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 舊屋新用 台中北區新興里文康教室成長輩歡唱新據點 18:532021/12/06 寶島 《其他股》吉源漲價推升毛利 明年新產線再添營運動能 17:052021/12/06 財經 陸不怕就免談 美空軍要設定新目標淘汰「廢鐵」 16:492021/12/06 軍事 德國新政府擬立法 2022年3月強制醫護人員打疫苗 11:442021/12/06 國際 專家傳真－中國新基建風潮REITs啟示錄 04:102021/12/06 專題周報 房子太好賣！法拍屋交易創歷史新低 12:382021/12/06 房市新訊 走向新創企業 KKR挖角淡馬錫高手 04:102021/12/06 產業特刊 國際級創業聚落 亞灣新創園暨5G AIoT專案辦公室盛大開幕 16:042021/12/06 財經 精品Logo變臉換新貌 04:102021/12/06 時尚消費 財經熱門新聞 林秉樞無業戶頭竟擁2300萬元？ 永豐銀行回應了 - 財經 航運、鋼鐵陣痛期過了？這2檔才能追 散戶別選錯 - 財經 力積電掛牌首日 外資賣聯電、台積電 大買5檔這類股 - 財經 5年超車台積電？ 英特爾CEO野心太大 張忠謀曝最終結局 - 財經 蘋果被狙擊！iPhone供應鏈傳雜音 明年出貨遭爆大反轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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