翁山蘇姬因煽動罪和違反防疫規定被判刑4年 20:212021/12/06 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 緬甸現年76歲前國務資政翁山蘇姬，6日因煽動叛亂和違反防疫規定等罪名被法院判刑4年。她最快下周面臨包括貪腐和違反國家機密法等其他多項指控，若全被判有罪，最高刑期累計逾100年。其支持者指軍政府目的是結束其政治生涯。 退伍逾8年被教召是真的 國防部認了：編管延至12年 捷運三鶯線釀3死 新北稽查安坑輕軌「見3重大缺失」罰6萬 多元信託系列報導－善用孳息他益信託 財富傳承利器 浙江寧波鎮海區一家3口染疫 相應區域實行管控 飛北京航班取消 #翁山蘇姬 #違反防疫規定 #煽動 #被判刑 #緬甸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 索羅門總理面臨不信任案 反對陣營控陸金錢介入 09:152021/12/06 國際 台商匯回大陸服務費 會計師教戰三策略 11:002021/12/06 兩岸 關到死！翁山蘇姬被緬甸判刑4年 11罪刑期最高超過100年 14:072021/12/06 國際 7旬患者心臟衰竭喘到無法入睡「體外反搏治療」恢復日常作息 14:132021/12/06 健康 勤美違反重訊規定 證交所開罰3萬元 18:552021/12/06 財經 柯建銘批國民黨為顏家公然施壓 顏寬恒回應了 12:192021/12/06 政治 緬甸軍卡追撞抗議民眾 至少3人重傷 08:182021/12/06 國際 熟女戀戰地醫生成未婚妻 警戳破這詐術：一定騙人 10:042021/12/06 社會 金曲歌后被爆集體應徵酒店小姐 性感黑絲裝扮曝光 13:312021/12/06 娛樂 財經熱門新聞 林秉樞無業戶頭竟擁2300萬元？ 永豐銀行回應了 - 財經 航運、鋼鐵陣痛期過了？這2檔才能追 散戶別選錯 - 財經 力積電掛牌首日 外資賣聯電、台積電 大買5檔這類股 - 財經 5年超車台積電？ 英特爾CEO野心太大 張忠謀曝最終結局 - 財經 蘋果被狙擊！iPhone供應鏈傳雜音 明年出貨遭爆大反轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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