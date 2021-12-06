緬甸現年76歲前國務資政翁山蘇姬，6日因煽動叛亂和違反防疫規定等罪名被法院判刑4年。她最快下周面臨包括貪腐和違反國家機密法等其他多項指控，若全被判有罪，最高刑期累計逾100年。其支持者指軍政府目的是結束其政治生涯。