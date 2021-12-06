台南市議員陳昆和（左五）爭取在南灣碼頭設置遊艇碼頭，日前邀集台南市政府等相關單位會勘。（黃三易提供／張毓翎台南傳真）

位在台南七股潟湖最南端的南灣碼頭，發展觀光漁筏產業多年，鄰近國聖港燈塔及有「台版撒哈拉沙漠」之稱的頂頭額沙洲等景區，但周邊觀光配套不足等因素，難以吸引遊客，再加上今年受疫情影響，生意直接進入寒冬，市議員陳昆和近日向台南市政府爭取設置遊艇碼頭，盼能提振當地觀光。

當地觀光漁筏業者表示，南灣碼頭在觀光鼎盛時期，有10多家觀光漁筏業者進駐營業，由於當時來搭船的民眾，多半是陸客團，自2019年對岸宣布暫停人民自由行後，業績急轉直下，目前僅剩4、5家業者，今年疫情衝擊下，日子更難過，即便近期疫情緩和，1周也僅出海2、3趟，生意其實仍蕭條。

該名業者提到，南灣碼頭擁有良好的觀光潛力，距離頂頭額沙洲等熱門景區，不到10分鐘車程，但這裡卻有如「三不管地帶」，不僅停車腹地不足，連唯一交通直達的防汛道路，路面也是坑坑巴巴；此外，還有岸邊淤積問題待改善，5年前，岸邊水深大約3層樓高，近年淤積愈來愈嚴重，現在水深只剩約1層樓高，直接威脅到未來漁筏的經營。

陳昆和指出，南灣碼頭有絕佳的觀光遊憩資源，但卻缺乏相關建設營造，非常可惜，他爭取在南灣設立遊艇碼頭，除了希望變成海上藍色公路的中繼站，也盼若提案成功，能使公部門審視周邊交通問題等，讓當地觀光困境得到改善。

台南市政府觀光旅遊局觀光技術科回應，南灣若要設遊艇碼頭，牽扯到層面廣泛，得考量是否會與當地觀光漁筏業者有衝突等，不過也允諾，經上周實地會勘後，將會此案納入明年度「台61沿線濱海水陸遊憩軸帶整體規劃案」，做可行性評估。