有人形容像「鳥屋」、「水車」等。（張毓翎攝）

但一到晚上卻讓不少民眾覺得陰森。（張毓翎攝）

台南鹽水月津港燈節，今年不幸遇上疫情而停辦，水秀橋沿線配合燈節設置的船屋也閒置許久，其白天看起來討喜可愛，有人形容像「鳥屋」、「水車」等，但晚上看卻嚇壞人，有居民說，夜間船屋周邊一片漆黑，聳立在水面上的白色船屋，如果有燈光，根本有如「鬼月放水燈」。

月津港近年河道經過整治、綠美化，吸引許多民眾到沿線運動，當地60多歲的陳姓婦人說，她家住水秀橋附近，每天早上固定在附近散步，每次經過這些白色船屋，都覺得恐怖，尤其平日附近空無一人時。她說，岸邊一間間的船屋，形狀正正方方，外觀全白，好像水上版的「墓仔埔」。

實際詢問附近民眾，有人覺得晚上遠看，真的有點嚇人，還有人直言，整體景觀跟放水燈沒什麼兩樣。不過，也有居民認為，像是沒住人的「水上旅館」，還有人說，很有異國風，如泰國水上市場的船屋，設計成全白，應該是創意，沒有想太多，年初燈會因疫情沒有使用，很可惜。

台南市政府文化局文化資源科長陳雍杰表示，船屋是今年月津港燈節的展區之一，將在上頭安排展覽或表演；船屋旁有鋪設木棧道，一直延伸到岸邊，遊客可以從岸上走進船屋參觀，每個船屋可乘載10人左右。當初外牆設計為白色，想說比較「素雅」，且原本也規畫邀請藝術家在牆壁上彩繪，但因燈會停辦而只好作罷。

陳雍杰說，隨著疫情漸緩，明年可望復辦，目前文化局正如火如荼地規畫當中；水秀橋沿線的船屋，規畫將沿用至明年，屆時再經過美化營造，外觀看起來會和現在有不一樣的「風情」。