是方電訊（6561）6日公布11月營收2.37億元，年增7.30％，累計前11個月營收25.62億元，年增9.37％。是方電訊總經理劉耀元表示，國際大型客戶已陸續提出對於IDC機房擴充、以及在不同國家擴充IDC雲端、機房主機、以及擴大頻寬的需求，將帶動是方營收獲利持續成長。法人預估是方電訊2022年營收將較2021年全年再成長。

劉耀元看好元宇宙發展，並認為在臉書等科技大廠積極發展元宇宙，將文字傳送模式轉為影音或元宇宙應用服務的新應用模式帶動下，預期包括台灣在內的全球影音流量，未來3～5年內具備相較目前成長10倍以上的潛力，並將帶動IDC、雲端、大頻寬需求大量增加。

劉耀元強調，元宇宙應用服務對於高運算能力的雲端主機、資料庫的運算能力、低延遲的要求將更高，需靠運算能力更強的CPU／GPU、更大的頻寬、以及高運算能力的雲端機房來體現運算能力。目前最容易體現元宇宙精神的應用服務，首推雲端遊戲、遠距醫療、智慧工廠的模擬訓練等，隨著元宇宙服務蓬勃發展，終端AR/VR產品如眼鏡、擬真手套等需求亦將爆量成長。

是方電訊已供應國際客戶600GB的頻寬，位於內湖新建的IDC中心預定2023年完工啟用後，新客戶及既有客戶對於頻寬的需求預期將增加，加上宇宙產業蓬勃發展、已有多家國際大廠提出希望在不同的國家擴大IDC機房，是方既有可以提供的頻寬勢必不足以滿足，是方決定超前部署，未來是方電訊會在環島光纖方面擬定戰略布局，並預期兩年內做出決定。

是方第三季合併營收7.2億元，年增10％，改寫單季歷史新高，累計前三季營收20.91億元，年增9.93％，累計前三季每股稅後盈餘（EPS）7.1元。