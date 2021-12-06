美國密西根州長辦公室於當地時間12月3日正式公告產業新訊，肯定並看好聯嘉光電（6288）美國新廠EOI Pioneer未來發展及活絡經濟貢獻，投以100萬美元激勵補助，展現大力支持及獎勵美意。

密西根州長－格雷琴·惠特默（Gretchen Whitmer）表示：「密西根州的商業體系與頂尖的汽車工業勞動力，提供了來自台灣的聯嘉光電EOI Pioneer未來發展壯大的絕佳環境。我們非常感謝EOI Pioneer未來預計提供195個工作機會，將提升密西根州在汽車製造領域的領先地位。」格雷琴·惠特默進一步表示：「這對當地勞工及他們的家庭來說，可謂絕佳的好消息；1400萬美元的預計投資計畫，也是密西根州經濟成長的助力。」

為感謝EOI Pioneer對密西根州的信任，密西根策略基金（Michigan Strategic Fund，簡稱MTF）提供給EOI Pioneer 100萬美元激勵獎金。

聯嘉光電EOI Pioneer在密西根州Dundee鎮第一期的廠房占地約28662平方公尺，預計創造8000萬美元的產值。現已獲得密西根戰略基金 100萬美元的支持，在未來還有第二期、第三期的擴廠計畫，除了活絡經濟，創造更多在地的工作機會、就近服務重要客戶，並為全球布局跨出一大步。