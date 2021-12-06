精密光學鏡片用模具及金屬零組件大廠伯特光電（6859）預訂12月8日登錄興櫃掛牌交易，由於該股去年每股稅後盈餘高達4.86元，今年前十月EPS4.93元，更一舉超越去年，興櫃掛牌行情備受市場注目。

隨著消費者對於智慧型手機中相機鏡頭日益重視，手機鏡頭也越來越多，根據統計，去年台灣光學器材製造業生產值為新台幣969.79億元；銷售值則為新台幣888.49億元，不光產值持續看漲，多鏡頭趨勢在近幾年也愈趨明顯，經統計，2020年智慧型手機後置鏡頭三鏡頭的設計比重已達到31％，成為市場主流，四鏡頭以上的設計比重亦有23％，顯示多鏡頭設計將成為未來智慧型手機的趨勢，亦帶動光學鏡頭需求量逐年攀升。此外，元宇宙帶動VR/AR/MR等設備需求提升；各國對於先進駕駛輔助系統（ADAS）的重視與自駕車的快速發展也帶動車用鏡頭前景看好。

光學鏡頭前景正夯，也帶動伯特光業績大躍進，經結算，伯特光去年營收達8.6億元，稅後淨利為新台幣1.1億元，每股純益新台幣4.86元。今年受惠訂單量攀升且產品比重有所調整，累計前十月營收達8.38億元，毛利率29.44％，稅後淨利為新台幣1.36億元，每股純益新台幣4.93元，已超越去年全年獲利。

展望未來，伯特光總經理陳柏輯表示，將透過製程技術上不斷創新研發及維持產品品質，以強化客戶關係，促進全方位之發展、厚植企業競爭力以鞏固經營根基，有計畫性地發展未來，掌握光電科技之技術優勢，為客戶及伯特光創造雙贏局面。

陳柏輯表示，公司傳承了日系光學大廠對於經營管理及品質至上之理念，透過嚴謹的生產管理及專業品管檢測為產品嚴格把關，以達到對產品高品質的要求。同時，伯特光擁有完整的模具設計能力、關鍵製程技術、生產加工設備、超精密加工及檢測能力，公司產品以客戶導向為主，只要和「精密」有關的模具及金屬零組件，伯特光皆可快速提供客戶高品質的解決方案。

伯特光實收資本額為新台幣2.93億元，主要從事精密光學鏡片用模具及精密光學金屬零組件之設計、製造及銷售。相關產品包括智慧型手機鏡片模具、VR/AR/MR擴增虛擬及混和實境產品鏡頭用模具及零組件、先進輔助駕駛車載用鏡片模具及零組件、生技醫療或智慧家電/高科技3C感應裝置/監控設備光學鏡片用模具及金屬零組件等。