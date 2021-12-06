進入12月，美國各城市開始有了耶誕節相應準備，然而全美各地都出現「耶誕老人短缺」的情況，仍然是疫情造成的影響，不少長年扮耶誕老人的專業戶今年選擇休假避免染病，平均耶誕老人減少了15%。

News nation now報導，美國耶誕老人助手網(HireSanta.com)在往年都會籌備與協調美國各地的耶誕老人活動，「首席精靈」(Head Elf，就是該團體負責人)米奇艾倫(Mitch Allen)表示，與去年相比，今年各地徵求耶誕老人的申請多出120%，人們期待耶誕老人出席活動，但是參與者卻減少了約 15%。

他列出許多原因，包括老邁，但更重要的是，許多耶誕人擔心活動會感染COVID-19 。

由於目前還沒有適合幼兒接種的新冠疫苗，因此許多耶誕老人擔心沒有接種疫苗的孩子坐在他們的腿上時，可能會染病。艾倫說，在過去的一年裡，確實有許多耶誕老人的助手死於新冠肺炎。

艾倫說：「可以想像，耶誕老人是新冠肺炎的高風險族群。」 大家知道，年長者以及體重，往往是新冠肺炎的重症患者，然而這正是耶誕老人的經典形象。

他說，目前能想到的替代方案是線上訪問，許多耶誕老人同意在鏡頭前與孩子們互動。

今年是美國第2個新冠疫情下的耶誕節。去年，許多商場老闆禁止孩子們坐在耶誕老人的大腿上，而是規定保持2公尺的距離，甚至有些地方是隔著玻璃在互動與拍照的。有些地方則直接規耶誕老人和訪客都必須戴著口罩，拍照也不能脫下。