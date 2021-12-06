台積電創辦人張忠謀6日到司法院進行演講，分享「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」，並接受提問，對於台灣要找下一個對全世界重要，又在台灣有高市場占有率「護國神山」，張忠謀說「難」。

張忠謀說，假如假使護國神山的定義，是對全世界重要，台灣又有高市場占有率的行業，而要在台灣找一個有潛在優勢，又對全世界重要的行業，又有創新產品或商業模式，加上多年經營及努力，他的答案是「難」。