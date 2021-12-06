導演九把刀執導第3部長片《月老》，率領3位擁有破億票房紀錄的主演柯震東、宋芸樺和王淨，在強大的口碑效應加持下，上月24日上映以來寫下全台破1億1300萬的票房佳績。

而許多觀眾都以為片中宋芸樺所飼養的狗狗「阿魯」，賺人熱淚的表演也是由特效加工而成，為此導演九把刀特地澄清：「我們沒有花1顆特效鏡頭在Akita身上！」

雖然Akita是哭點擔當卻也是每日工時最短的演員，如果沒有牠的戲份就會讓牠先回到專屬的休息室，絕對是最被劇組寵愛的大明星，為了讓Akita在片場專注度和精神可以百分百，許多愛狗的工作人員都被規定不能跟Akita玩耍，甚至連眼神都不能跟牠接觸，所以當電影一殺青的那刻，所有的工作人員都放下手邊工作，衝過去跟牠拍照，藉以宣洩他們對於Akita滿滿的愛。

截至為止已進行將近50場映後，主創團隊最常被問到的題目就是：「為何阿綸會從胸口拉出金色絲線，讓王淨握著他的絲線一直奔跑？」柯震東親自解答：「電影一開始的時候就有提到，紅線就是當初織女為了要讓全天下有情人終成眷屬，犧牲自己的生命拉出第一條紅線。由於已經不是月老神職的阿綸無法做出紅絲線，就從自己的心口拉出生命線來拯救自己的愛人，並跟小咪說：『一萬年給我不給你！』也是希望小咪不要再執著，才能讓Pinky為她找到蔡昌憲！」

片另外不可錯過的重頭戲就屬入圍金馬獎最佳男配角的馬志翔，片中他為了找到500年前背叛他的馬賊夥伴們，從陰間脫逃到人間一心想要復仇，而第1個被馬志翔附身的小男孩「小正」由王宥謙所飾演，年僅11歲的他曾出演過《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《俗女養成記》等夯劇，這次在《月老》中的驚悚演出嚇壞不少觀眾，也被導演九把刀大加讚許。

此外，在餐廳與馬志翔、柯震東呈現「3人纏身」戲碼的演員徐華謙，被公認為一場極高難度的橋段，2人如同雙人舞蹈和同步台詞，讓九把刀忍不住發文讚嘆：「馬志翔跟徐華謙黏著彼此演出極致精準的控訴閻羅王，一前一後，又是撞地又是揮刀，一下3人疊體，精神與體力耗竭的速度真的很可怕！」他更欣慰表示，《月老》能夠在短短兩週不到的時間衝出破億票房，要歸功於每一位辛苦的幕前幕後人員，。