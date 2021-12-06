大陸女星陳小紜五官清秀，在《如懿傳》飾演甜美宮女「惢心」走紅，還被封為最美宮女，後又參加真人秀節目《乘風破浪的姐姐2》知名度更盛，日前她在社群網站大方秀出自己的素顏，真面目依舊仙氣滿滿。

陳小紜日前在微博Po出一段10秒換裝片，只見她一開始以素顏入鏡，頭髮也還沒做，接著畫面一轉，她已梳妝完畢，變成古裝劇《斛珠夫人》裡「緹蘭公主」的造型，穿著華麗古裝搭配古典頭飾，對著鏡頭微微一笑並比出大愛心送粉絲，電力十足。

陳小紜妝前裝後幾乎沒差異，素顏更清新脫俗。（圖／翻攝自微博）

陳小紜在《斛珠夫人》受到不少好評。（圖／翻攝自微博）

特別的是，陳小紜一開始儘管脂粉未施，仍可看出她的膚質白嫩無暇，雖然略帶倦容，但還是藏不住好底子，一雙大眼睛仍水靈有神，素顏的她更顯清新脫俗，吸引大票粉絲留言直誇「仙女變仙女」、「今晚快來翻我牌」、「姐姐好美喔」、「一整個被美到」。

陳小紜在《斛珠夫人》裡擔任第二女主角，獲得不少關注，可之前她在短視頻平台曬出影片後，有網友在評論區留言「這一部劇你是唯一亮點，那誰看得好尷尬」，她本人竟回覆「謝謝喜歡，冪姐是我的偶像，也是非常敬業肯吃苦的藝人，能和她一起出演一部戲是我的榮幸。」讓粉絲看了立刻炸鍋，認為網友沒指名道姓「那誰」是何人，陳小紜如此一回就直接證實網友所講的是楊冪，直批她情商太低，在網上造成熱烈討論。