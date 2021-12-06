大陸網路叫車平台巨頭滴滴出行今年6月30日赴美掛牌上市後，隨即遭到北京當局強力監管，如今傳出達成在美下市、準備在港股二次上市的消息，然而，大股東軟銀損失慘重，周一(6日)股價重挫8%，今年以來已經大跌36%。軟銀目前還面對早期投資的阿里巴巴陷入拆分疑雲，連旗下矽智財(IP)大廠安謀(Arm)出售給NVIDIA也面臨阻礙，等於陷入完美風暴。

軟銀股價周一大跌超過8%、收在5,103日圓，今年以來大跌36%，光是近5個交易日就跌去近20%b，如今股價更探去年6月以來低點。

滴滴出行也不是沒有在港股上市的計畫，然而，網路叫車平台被港股歸類在新型態產業，審查規定冗長，最終導致滴滴出行、哈囉出行因遲遲沒有下文，最終選擇加速在美股上市的計畫，卻反而招來北京當局打壓。

據《金融時報》先前報導，軟銀願景基金2019年投入118億美元買下滴滴出行20.1％股權，為該筆基金對大陸科技公司近年最大筆的投資案並成為滴滴出行最大股東，但由於北京當局對於大陸科技公司的打擊，導致軟銀蒙受巨大損失。

至於軟銀早期投資的阿里巴巴，去年11月，曾是全球最大的IPO案的螞蟻集團上市突然遭到喊停，之後經歷一連串的監管行動，阿里巴巴也被拖下首重罰幾輪，最新消息指出，阿里巴巴集團內部結構將大調整，執行長張勇的一封內不信指出，將新設「中國數位商業」、「海外數位商業」部門，並將權力下放給各個部門負責人，並讓副首席財務長徐宏替代加入阿里巴巴近15年的武衛的首席財務長職務。

至於NVIDIA以400億美元併購Arm的計畫，如今遭到美國政府提起訴訟，背後還有包括高通、英特爾等半導體巨頭強力反對，預計計畫最終將無疾而終。

據CNBC報導，軟銀上個月公布季度財報，願景基金部門因其投資組合公司的股價下跌，損失約100億美元(約2774億元新台幣)，雖然資產價格下跌，軟銀仍表示股價被低估，並承諾會以1兆日圓回購約15%股權。

軟銀執行長孫正義也坦言，目前公司深陷風暴之中，但該公司正穩步採取措施，認為軟銀是會下這些金蛋的鵝，並努力讓金蛋的數量比去年多1倍。