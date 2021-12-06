林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，引發社會譁然，而他的身分也不斷遭到起底。PTT八卦版前版主、網紅「四叉貓」4日曾曝光與林男的對話截圖，並指對方嘴巴很甜，還會經常傳訊息關心，引發討論。而「四叉貓」6日更在節目自爆，與林秉樞認識長達8個月時間，曾吃過幾次飯，且在席間會多次不經意提到國安會云云。

四叉貓6日在《YAHOO TV》節目「鄉民來衝康」指出，自己一開始是覺得林男是個嘴巴很甜的男人，但是他吃飯的時候，卻會說出一些讓人有警覺心的話，例如他會在談話間不經意提帶到國安會之前如何云云，且次數頻繁。

資深媒體人尹乃菁詢問，「為什麼？他跟你交往的目的在哪裡？」四叉貓說，自己也不知道原因，不過他應該是因為覺得自己很可愛。

網紅「四叉貓」劉宇。(圖/翻攝自 劉宇 臉書)

四叉貓說明，與對方認識和聯繫的時間是2019年到2020年之間，約8個月的時間，但後來就不讀自己的訊息了，最後連絡的訊息，是他向自己表示，「有點事要避風頭，所以先不要聯絡」，且他當時不斷自稱自己是國安會的人，讓四叉貓有些摸不著頭緒。

對於主持人念出網友提問，「林男是想色誘四叉貓嗎？他有這個意思嗎？」四叉貓說，是沒有。

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