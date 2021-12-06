長瀨昆妮不只以天使臉孔、魔鬼身材引發關注，她還是號稱全台最辣的日文老師。（圖／取材自長瀨昆妮Instagram）

人氣直播主連千毅每次開直播，身邊都會有一位長相甜美、上圍超胸的小幫手：長瀨昆妮，而長瀨昆妮不只以天使臉孔、魔鬼身材引發關注，她還是號稱全台最辣的日文老師，不吝嗇分享生活日常的長瀨昆妮，近日就辣穿U領小背心逛賣場，傲人上圍呼之欲出，畫面讓人看了狂噴鼻血。

長瀨昆妮近日在網上曬出火辣逛買場照，只見她放下一頭長髮、身穿U領小背心逛賣場，長瀨昆妮解放傲人上圍，她一微微彎腰，美胸就呼之欲出，畫面超養眼，身為日文老師的長瀨昆妮還分別用中文、日文寫下：「台灣的小餅乾 你們推薦老師吃哪一個呢！？」、「台灣小吃 都很好吃，看著就開心」。

長瀨昆妮辣穿低胸小背心逛賣場。（圖／取材自長瀨昆妮/日文女神臉書、長瀨昆妮Instagram）

長瀨昆妮放送福利照，讓網友眼睛大吃冰淇淋，還紛紛留言：「我無法專心說出那種好吃！眼睛視線都飄向事業線」、「老師 妳這樣的角度很乖乖喔」、「你的身材真是棒」、「好性感」，全聚焦在長瀨昆妮的好身材。

其實，長瀨昆妮曾在日本京都念大學、主修日文，畢業後在日本當地上班，後來因為新冠肺炎疫情爆發，長瀨昆妮因此結束10多年的日本生活、回到台灣發展，而長瀨昆妮回台後，一邊發揮專長擔任日文老師，同時，她也積極經營社群和直播，後來在因緣際會下，和連千毅合作直播，長瀨昆妮因此打開知名度，也讓她在網上小有名氣。