有民眾反映自己退伍10年了還被教召 (陳亭妃辦公室提供)

教召自明年起試行1年1訓、1次14天，以退伍8年內為原則；民進黨立委陳亭妃今（6）日指出，有民眾退伍9年、10年仍被教召，有違人民對政府的「信賴感」，而國防部也對此做出回應，指教召編管延至退伍12年，但並沒有增加教召次數。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都感到十分傻眼。

針對國軍官兵退伍已達8年，為何還需要教召，國防部特地回應說明指，110年後備部隊解除編管8年限制，放寬至退伍12年並非增加教召次數，而是將退伍8年內教召次數未滿4次之軍、士官以上幹部(不包含士兵)納入選訓，以符公平，教召次數仍按現行規定最多4次。

國防部補充解釋，按規定，8年退伍的召四次，但有人閃，8年只召一兩次，就會在12年內補召。

此事也在PTT上引發網友熱議，「真不簡單，叫一堆老人去教召」、「好慘，未滿四次直接幫你續約」、「這樣最老的教召會是幾歲」、「我要幫我兒子顧孫子這樣可以免召嗎」、「根本沒有8年以內的人會被召，都是8年以外的」、「公平性呵呵呵，每次被召都同一批人」、「10年內對義務兵來說太久了，簡直亂搞」、「縮短兵役，加強教召，是不是本末倒置啊」、「這就是你各位投出來的政府」。

有些網友則說，「替代役爽爽的」、「台派替代役、免役仔爽翻」、「免役覺青喊著抗中保台笑看韭菜回陰間」。