原能會於11月30日接獲台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出核三廠2號機EOC-26大修後再起動臨界申請後，已就送審文件內容進行審查，確認送審文件內容及機組現場狀態可符合起動要求後，今(6)日傍晚同意2號機組起動運轉。

原能會表示，核三廠2號機於10月30日起進行機組第26次周期末(EOC-26)大修作業，為下一運轉周期執行設備維護保養及爐心燃料填換等作業，台電於11月30日送交原能會的核三廠2號機大修後再起動臨界申請，並赴現場就大修作業執行再加強查證。

原能會指出，經整合送審文件、大修期間現場查證及再加強查證結果，確認送審文件內容及機組現場狀態可符合起動要求後，於今天17時55分同意2號機組起動運轉。

原能會表示，本次加強視察作業已於12月6日完成，視察結果機組現場狀態可符合起動要求，後續核三廠將依程序執行機組臨界及併聯前相關測試，並於完成後再依規定提出併聯申請。