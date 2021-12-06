在香港上市的大陸房地產企業陽光100中國控股難以破解流動性困局，再度出現債務違約。陽光100於6日公告，該公司一筆於12月5日到期的10.5％的優先票據，未償還本金總額1.79億美元，未付利息總額892.5萬美元，發生違約。

界面新聞報導，這並非陽光100年內首次違約。2021年8月，陽光100發行的一筆2億美元、利率6.5％的可轉換債於8月11日到期，而其未償還本金及應計利息總額為5239.16萬美元，促使債務違約。同時，該違約事件將觸發陽光100發行的於2022年到期、金額為2.2億美元的13％優先綠色票據的交叉違約條款。

報導稱，陽光100近期屢爆違約，深層原因最近兩年該公司轉型不利、流動性漸顯疲弱且缺乏融資管道。根據財報，最近幾年，陽光100淨負債率逐步攀升，由2017年的231.6％增長至2018年的261.6％。截至2018年年末，陽光100的負債總額為人民幣（下同）518.44億元，其中，短期負債為104.20億元，總有息負債接近300億。

為了降低負債率，2019年陽光100通過出售資產套現117億元。同時，陽光100希望將賣地套現而來的資金，投資轉型業務喜馬拉雅服務公寓、街區綜合體、阿爾勒複合型社區三大產品線。

當時國際信評機構標普就表示，並不看好陽光100資產騰挪和轉型。且標普預計，儘管近期出售資產，但未來12個月陽光100的流動性或將繼續弱化。

確如標普所預判，2020年陽光100的資金流動性愈發緊張。2020年9月，標普下調陽光100評級至「CCC-」，同時指出陽光100在向商業地產運營商進行戰略轉型，但尚未建立成熟的市場地位。該公司新戰略下的主要產品類型（如服務公寓和商業綜合體）使公司容易受到市場需求波動的影響。